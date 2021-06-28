الحر مستمر والشبورة تعود.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لا تزل مصر تشهد موجة حارة، إذ تسجل درجات الحرارة قيما أعلى من المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، بدأت قبل يومين، ومن المقرر أن تستغرق أسبوعا، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته علي شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة، تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ على الوجه البحري والقاهرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على شمال البلاد، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ليلا ونهارا.





وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه دائما نشعر بأن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة "المعلنة" وبين الحرارة المحسوسة، وفي واقع الأمر فهذا حقيقي وصحيح في أوقات معينة، وتحت ظروف معينة.





وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة المقاسة أو المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع مترين عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهي: أن يوضع جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له، ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، فيقيس درجة حرارة السطح المعلن، ولا يقيس درجة الحرارة التي يشعر بها جلد الإنسان، بينما المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي مكشوف للرياح، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.





وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عوامل عدة مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها: كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة في الجو، إذ إن الرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان، فيزيد الإحساس بالحرارة، وسرعة الرياح، كما أن هناك معدلة لحساب الحرارة المحسوسة تتضمن هذه العوامل.





وتابعت الهيئة أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سوف يظهر جليا خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره.





وبشكل عام يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى جنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.





وبالنسبة لحالة الطقس، اليوم الإثنين، فيسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 28 يونيو 2021، وحتى يوم السبت 3 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يوم الإثنين 28 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 30 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 1 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق جنوب سيناء، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 2 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.





يوم السبت 3 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.