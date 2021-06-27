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نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بزيارة ميدانية لعدد من قري مركز ومدينة شربين والتي يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات حيث يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة في عدد 26 قرية من قري مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن 51 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح نائب المحافظ أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم اليوم متابعة الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الجماهرية بقريه بساط كريم الدين.

ومواقع تنفيذ شبكات الصرف الصحى وأعمال تطوير مركز الشباب بالقرية وكذا الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومي ومدرسه التعليم الأساسي حيث تم متابعه نسب التنفيذ لكافة الأعمال المشار إليها حيث تسير وفق المعدلات المطلوبة،وفي قريه كفر الأطرش تم زيارة مواقع مجمع الخدمات وشبكه المياه ومركز الشباب ومدرسة كفر الأطرش جناح الثانويه بنين.


وأكد نائب المحافظ على الإهتمام البالغ للسيد محافظ الدقهلية ومتابعته المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الجاري تنفيذها بالقري لصالح أهالينا بالريف وتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وشدد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازيه داخل مواقع العمل حرصا على سلامه العاملين.

حضر الزيارة المحاسب طارق شكري رئيس مجلس المدينة والعميد أحمد صالح ممثلا عن الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة والسيد أحمد عبد العليم مديراداره حياه كريمه وباسم الشريف مدير إداره التفتيش والمتابعه بالمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين
نائب محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شربين

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