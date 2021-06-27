ارتفاع في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصرية في نهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، فى حين تباين أداء متوسط أسعار العملات العالمية الرئيسية فيما استقرت العملات العربية.





وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم نهاية تعاملات الاسبوع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.





وجرى تداول العملة الأمريكية اليوم ببنوك الأهلي المصري ومصر وأبوظبي الإسلامي بمتوسط سعري بلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بإرتفاع مقداره قرش واحد عن إغلاقه الخميس الماضي، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد إرتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليوور إلى 18.60 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، في حين تراجع الجنيه الاسترليني إلى 21.64 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.





واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.08 جنيها للشراء 52.16 للبيع.



