Advertisements

ارتفاع في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصرية في نهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، فى حين تباين أداء متوسط أسعار العملات العالمية الرئيسية فيما استقرت العملات العربية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم نهاية تعاملات الاسبوع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

وجرى تداول العملة الأمريكية اليوم ببنوك الأهلي المصري ومصر وأبوظبي الإسلامي بمتوسط سعري بلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بإرتفاع مقداره قرش واحد عن إغلاقه الخميس الماضي، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد إرتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليوور إلى 18.60 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، في حين تراجع الجنيه الاسترليني إلى 21.64 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.08 جنيها للشراء 52.16 للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر اليورو سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار سعر الدرهم الاماراتى الجنيه الاسترليني البنك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ 40 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني..زيدان الغلابة الذي جاء في نهاية الموسم فحقق ٣ بطولات دوري أبطال

منذ 41 دقيقة

لم تفقد الوعي.. تعرف على تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس ثالث أيام رمضان

أسعار الدولار تتراجع بنهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 18-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26-4-2021

تراجع أسعار الدولار في أخر تعاملات شهر رمضان

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 12-5-2021

أسعار الدولار أمام الجنيه في أول أيام عيد الفطر المبارك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

07:34 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة