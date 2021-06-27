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اتحاد التنس يحتفل بالإنجاز الافريقي للناشئين والناشئات ويكرم السليمانية

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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احتفل اتحاد التنس بالانجاز الافريقي للناشئين والناشئات بعدما استطاعوا التأهل جميعا ولاول مرة فى تاريخ الاتحاد الى كأس العالم .

وصرح نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للناشئين والناشئات بأنه لاول يتمكن التنس المصرى من تحقيق العلامة الكاملة فى التأهل بالفرق الاربعة مرحلتى 14 و16 عاما بنين وبنات إلى كأس العالم .

قال وليد سامى ان ما تحقق انجاز كبير يستحق عليه ابنائنا وبناتنا كل الشكر والثناء ومجهود وعمل متميز من مدربينا للمنتخبات الاربعة حيث حجز كل فريق منهم بطاقة الصعود الى كأس العالم

اضاف قائلا كان لزاما علينا اقامة تكريم فورى للمنتخبات الاربعة عقب الصعود مباشرة وقبل انتهاء المنافسات تقديرا لهم على مابذلوه وعدم التقصير فى أى شئ

اكد وليد سامى قائلا إن النجاح لا يولد بالصدفة ولكن من خلال تخطيط وعمل دؤوب لمنظومة كاملة مجلس ادارة بقيادة اسطورة التنس المصرى والعربى والافريقي اسماعيل الشافعى وفريق عمل الاتحاد واجهزة فنية ولاعبين واولياء امور جميعهم تكاتفوا ليحصدوا هذا النجاح فى النهاية.

وكانت الستار قد اسدل على منافسات بطولة افريقيا المؤهلة إلى كأس العالم والتى استضافتها بنجاح مبهر السليمانية وحصدت مصر خلالها نصيب الاسد من بطاقات الصعود عدد اربعة بينما حصلت تونس على بطاقتين والمغرب مثلها لتصبح كل المنتخبات المتاهلة عربية مائة بالمائة.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات اصحاب المراكز الثلاث الأولى فى كل مرحلة سنية.
واهدى وليد سامى درع اتحاد التنس الى السليمانية وتسلمه مدير النادى رامى شحاته الذى اعرب عن سعادته الشديدة بهذا التكريم مؤكدا أن السليمانية جاهزة دائما وابدا لاستضافة أى بطولة وتشريف مصر .

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