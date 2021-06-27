تدعيم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ 6 سيارات محطة وسيطة متنقلة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع؛ فقد تم تدعيم المنظومة بعدد 6 سيارات محطه وسيطة متنقله بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه، سعة السيارة الواحدة أكثر من 15 طن مخلفات، وذلك للقضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهره النباشين التى باتت تشوه المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.



وأكد اللواء محمد الشريف فى بيان صادر اليوم، أنه شدد على رؤساء الاحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع احياء المحافظة، وازالة المخلفات اول باول، وشن حملات للتصدى لظاهرة النباشين، مشيرا إلى ان توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة فى المناطق الاكثر كثافة من حيث كمية المخلفات.



يذكر ان سيارات المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامة للسلامة والصحة البيئة، ويوجد بكل محطة صندوق مسحط ارضى يتم تفريغ الحمولة به وكبسه داخل المحطة.

