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عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بحبس مدرب سباحة ٤ أيام على ذمة التحقيق في واقعة قيامه بقتل صديقه الذي يعمل مدرب سباحة ايضا، في منطقة مدينة الشيخ زايد، بسبب خلافات مالية بينهما حول ثمن دراجة بخارية "إسكوتر".

كما أمرت النيابة بانتقال فريق إلى مسرح الجريمة، وندب الطب الشرعي لفحص جثة القتيل، وكشف كواليس هذه الجريمة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه (مدرب سباحة أيضا) داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما على ثمن "إسكوتر"، اشتراه أحدهما من الآخر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل مدرب سباحة على يد صديقه، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على المتهم، وضبطوا السلاح المستخدم في الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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