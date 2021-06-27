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"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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حصل الباحث سيد عوض محمد، شعيب كبير مفتشى الآثار بالفيوم اليوم على درجة الماجستير من كلية الاثار بجامعة الفيوم بتقدير امتياز عن رسالته بعنوان" العمارة الدينية والمدنية بمدينة ماضى منذ العصر اليونانى وحتى العصر البيزنطى فى ضوء الاكتشافات الحديثة ".

تكونت لجنة الإشراف من الدكتورة منال ابو القاسم محمد استاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا رئيسيا والدكتور مختار محمد محمد مدرس الآثار المصرية بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا مشاركا.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورناجح عمرعلى استاذ الاثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الاثار بالفيوم رئيسا مناقشا والدكتورة منال ابو القاسم محمد استاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار بالفيوم مشرفا رئيسيا وعضوا والدكتور صبحى عاشور استاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار –جامعة حلوان عضوا ومناقشا.

تناولت الرسالة فى محتواها حصرًا ودراسة كاملة للمنشآت الدينية والمدنية فى مدينة ماضي بالفيوم، وتشمل معبد الدولة الوسطى والإضافات خلال العصرين اليوناني والروماني بشكل مفصل، والتي تبدأ باتجاه شمالي جنوبي خاصة بعد الكشف بشكل كامل لطريق المعبد والذى يبلغ طوله الأن 230م حتى الصرح الأول وبوابة إيزيس، كما شهدت المدينة إنشاء معابد ومقاصير أخرى ومنها المعبد B وC، ومقصورة إيزيس ثيرموثيس واستمرت المنشآت الدينية فى الفترة المسيحية فأقيمت العديد من الكنائس، حيث يوجد للبعض منها تخطيط معماري فريد، وتميزت مدينة ماضي ببعض المنشآت المدنية والعسكرية ذات الطابع العام، والتي تتمثل فى الميدان (السوق) الروماني وحصن" نارموثيس "الذى يمثل العمارة العسكرية بالمدينة، ودراسة مجموعة كبيرة من المنازل على اختلاف مواقعها بالمدينة جرت المناقشة بقاعة الدكتور عبد الحليم نور الدين فى كلية الاثار بالفيوم اليوم.
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم
"شعيب" يحصل على الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته حول معبد مدينة ماضى بالفيوم

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