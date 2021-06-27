29 يونيو.. نظر طعن إلغاء قرار التعليم بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٢٩ يونيو الجارى لنظر الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته ولي طبيعيا علي نجلته سما عمرو الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته،وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشان ضوابط واليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021، مع إلغاء كافة الاثار المترتبة علي هذا الكتاب الدوري المطعون فيه والتي من اخصها- الزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة الي المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والثانية لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.



وكذلك الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع -الزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت) واجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.



وقال عبد السلام في دعواه ان قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكناب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداء صارخ علي مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي.



الامر الذي معه يهوي قرار وزير التربية والتعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما ولا عاصم له، إذ العدم لا يولد إلا عدمًا مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.



وأضاف عبد السلام ان قرار وزير التربية والتعليم الذى تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتان 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم اجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد الامر الذي يستفاد منه ان نصي المادتان و29 و28 من قانون التعليم علي نحو مايبين من صراحة صياغتهما ان قواعد تنظيم الحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وان أي تعديل يطرا علي هذا التنظيم لابد وان يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء او احد النواب وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن علي نحو ماتقضي به المادة 122 من الدستور.



واوضح أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8122020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19ابريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بألاغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس.-وبتاريخ 2552021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم احالتها الي مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب



الكتاب الدورى



ومن ثم فان الكتاب الدوري المطعون فيه فيبما تضمنه باستحداث واستبدال نظام التتقييم من النظام الورقي الذي جري العرف الإداري طيلة الاربعون عاما الماضية علي اجراءه لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بالنظام الجديد "البابل شيت" او" التابلت" كبديل احتياطي دون وجود نص تشريعي يوسد لوزير التربية والتعليم في افصاح جهير سلطة اصدار القرارات بتغيير نظام الامتحانات وطرق تصحيحها علي النحو الوارد بالكتاب الدوري مما يعد بمثابة التفاف علي اردة الامة واغتصاب صارخ لسلطات المشرع واعتداء علي مبدء المشروعية وسيادة القانون وتعمد تعطيل العمل باحكام القانون والذي يعد بمثابة جريمة جنائية تستوجب محاسبة فاعله وتقديمه الي العدالة الجنائية لينال عقابه بمقتضي احكام المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في تعطيل العمل باحكام القوانين يعاقب بالحبس والعزل.



بالإضافة الي ما يصم قرار الجهة الإدارية بعدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون الامر الذي لا مناص معه من القضاء بالغاءه انحناءا لصحيح حكم المشروعية ونزولا علي اعتبارات سيادة القانون واعلاء لراية الشرعية

وأضاف ان الجهة الإدارية قد زعمت علي خلاف الحقيقة ان السبب المبرر الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث نظام التقييم الجديد (البابل شيت او التابلت راجع الي رغبتها في القضاء علي نظام الحفظ والتلقين الي نظام قياس الفهم والتحليل والنقد والابتكار والابداع لدي الطالب والقضاء علي عنصر الخطأ البشري في عملية تصحيح أوراق الإجابات.