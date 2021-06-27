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"كاف" يرفض تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:56 م
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021
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موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 .. تفوق الأهلي المصري على نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجتي الذهب والإياب بـ4 أهداف دون رد.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

وتصدر موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث عن إمكانة تغيير موعد المباراة التي سيواجه النادي الأهلي فيها نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

رفض تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

 ومن جانبه، أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، رفضه تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لإعطاء فرصة للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو الانضمام إلى منتخب بلادهم.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ؟

وتساءل الكثيرون عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 الذي سيجمع بين عملاق إفريقيا النادي الأهلي المصري، والفريق الأكثر شعبية في جنوب إفريقيا كايزر تشيفز، الذي حقق مفاجأة وأقصى الرجاء المغربي.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في 17 يوليو

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في الـ17 من يوليو المقبل، رغم وجود محاولات لإقامته قبل هذا الموعد، ليسافر اللاعبون مع المنتخب المصري الأولمبي أو الجنوب إفريقي والمشاركة في أولمبياد طوكيو.

سبب رفض تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

وأوضح "كاف"، أنه رفض تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بسبب حقوق حقوق البث والرعاة، بالتنسيق مع الشركة الراعية والقناة الناقلة للمباراة النهائية.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ومكان المباراة

يُذكر أن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز سيكون في الـ17 من يوليو 2021، وعلى أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" بالمغرب.

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