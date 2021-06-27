"اتصالات البرلمان": إعداد حساب وهمي على مواقع التواصل "جريمة إلكترونية"

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن التطبيقات الاباحية موجودة في كل دول العالم، والدولة المصرية تواجه كل ما يشكل خطورة على أبنائنا واولادها، وخلال الفترة الأخيرة تم التعامل مع بعض هذه الصفحات أو المواقع المسيئة، معقبًا: " مش هنقدر نقفل كل المواقع...مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة على العالم".



وتابع "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن القول بأن كل دول العالم أغلقت المواقع الاباحية إلا مصر أمر غير صحيح، مضيفًا أن هناك الكثير من الصفحات المسيئة تواجه من قبل الجهاز القومي للاتصالات.



ولفت إلى أن مصر يجب أن تتواكب مع التحول الرقمي الذي يحدث الآن من خلال اصدار بعض القوانين التشريعية، وهذا الامر واضح في اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.



وأشار إلى أن اعداد حساب الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي يدخل ضمن الجرائم الالكترونية، لأن من يقوم بإعداد هذا الامر مهيئ لإعداد الكثير من الجرائم.

