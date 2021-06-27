انهيار جزئي بعقار بشارع المكس في الإسكندرية

شهد شارع المكس بمنطقة القباري غربي محافظة الإسكندرية، قبل قيل، إنهيار جزئي في عقار قديم، دون حدوث إصابات.



وقال مصدر بحي غرب الإسكندرية، أنه تم تلقي إخطارا بسقوط شرفة بالطابق التاسع من العقار رقم 19 شارع المكس بمنطقة القباري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي وتم وضع كردون بمحيط العقار لمنه إقتراب المواطنين.



وأضاف، أن العقار قديم ولم يسفر الحادث عن وقوع أي من الإصابات، فيما تم قام الحي بإوالة الأجزاء الخطرة وفتح الطريق بعد غلقه جزئيا جراء الحادث.