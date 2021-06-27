النيابة في واقعة طعن طالب لزميله بدار السلام: جروح قطعية بالبطن والرأس

أستعلمت نيابة دار السلام الجزئية اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لطالب طعنه زميله بسبب خلافات سابقة بينهم، للاستماع إلي أقواله حول الواقعة.



كما كشف تقرير الطب الأولي للضحية أنه مصاب باصابات بالغة بالعين وجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن وجروح بالرأس.





كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغ من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة، بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى س م، ٢١ سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.