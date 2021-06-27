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"تشريعية النواب": عقوبة التحرش لم تحقق الردع العام أو الخاص

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن يعكف على دراسة العديد من الملفات التي تتعلق بالمرأة والطفل، مشيرًا إلى أن عقوبة التحرش لم تحقق الردع العام أو الخاص.

وتابع "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن "مستقبل وطن"، تقدم بمشروع قانون جديد لتغليط عقوبة التحرش، لمواجهة التغيرات التي حدثت في نمط هذه الجريمة.

ولفت وكيل اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إلى أن عقوبة التحرش في القانون الجديد تصل إلى السجن وليس الحبس، وهذا تطور نوعي لأول مرة يحدث في مصر لمواجهة هذه الجرائم.

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