عاجل.. الاعلان عن تشكيل قمة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

أعلن منتخبا بلجيكا والبرتغال، عن التشكيل الأساسي لمباراتهما في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.





ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع إيطاليا التي تأهلت أمس على حساب النمسا.





وجاء تشكيل بلجيكا أمام البرتغال كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: ألدرفايريلد، فيرمايلين، فيرتونخين، مونييه.





خط الوسط: دي بروين، تيليمانيس، فيتسل، ثورجان هازارد.





خط الهجوم: لوكاكو، هازارد.





بينما جاء تشكيل البرتغال أمام بلجيكا كالتالي:





حراسة المرمى: روي باتريسيو.





خط الدفاع: دالوت، روبن دياز، بيبي، جوريرو.





خط الوسط: بالينيا، ريناتو سانشيز، جواو موتينيو.





خط الهجوم: بيرنادو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا.