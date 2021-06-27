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"وزارة الحج والعمرة" تدعو المرشحين لحج هذا العام لاستكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
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إنطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، أكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صادر اليوم، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وقالت الوزارة أنه عند صدور تصريح الحج بعد استكمال كافة الإجراءات، فيتوجب على المرشح من لم يستكمل التطعيم بجرعتين، مراجعة أحد مراكز لقاحات كورونا، وسوف تصل إليه رسالة نصية تفيده بتوجهه إلى أحد المراكز في منطقة إقامته لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عبر تصريح الحج الذي سيمكنه من التطعيم بها لاستكمال التحصين، إذ إن اللقاح هو أحد الشروط الأساسية للتسجيل، والجرعة الثانية تعتبرُ متطلباً أساسياً للتمكين من أداء الفريضة.

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