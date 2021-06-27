رئيس مدينة ابشواى: إدراج كافة القرى الرئيسية والمحرومة من خدمة الصرف الصحي ومعاينة لرفع كفاءة محطات المعالجة

في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بالمراكز والمدن وتذليل العقبات أمامها لانهائها علي اكمل وجه وبالوقت المحدد، قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية موسعة شملت تفقد المشروعات الجارية بمركز ابشواي ومتابعة ميدانية لبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال مراد مسعود رئيس المركز أنه تم إدراج كافة القري الرئيسية والمحرومة من خدمة الصرف الصحي وانهاء توفير الأراضي الخاصة عن طريق تبرعات الأهالي لإنشاء محطات الرفع وتذليل كافة العقبات بالإضافة إلى أنه جاري عمل التصاميم لبدء تنفيذ محطات الرفع والشبكات وخطوط الطرد وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات المعالجة.



حيث قام بزيارة ميدانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بابو جنشو والمتوقفة عن العمل منذ سنوات وذلك لإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد خط الطرد لإعادة تشغيلها مرة أخري خدمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة والمحيطة.



إستكمل رئيس المركز الجولة الميدانية وتفقد فرد وتمهيد طبقة الرمال والطبقة المحجرية بالطريق الدائري وهي أول خطوات رصف الطريق.



كما تفقد أعمال تغطية مصرف ابو جنشو واقتراب إنتهاء الأعمال به، حيث سيتم فورا رصف الطريق بعد انتهاء تغطية المصرف وبدء أعمال تغطية المصرف الهندسي بالمدينة.



كذلك تم تفقد إستكمال الأعمال الإنشائية لمبني المركز التكنولوجي المطور وانتظام سير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.