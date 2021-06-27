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بتوجيهات الإمام الأكبر .. انطلاق قافلة طبية من الأزهر إلى قطاع غزة 

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت اليوم الأحد قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأخوة الأشقاء في دولة فلسطين نتيجة تعرضهم للإرهاب الغاشم خلال الشهر الماضي.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، أن القافلة تضم ٤ سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين الخيوط الجراحية وأدوات الجراحة العامة منها الشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام، بالإضافة إلى ملابس وأدوات للتعقيم وأجهزة وريد ومستلزمات عمليات العظام.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيوني.

كان الأزهر قد أرسل الشهر الماضي أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت ١٥٠ طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع وتأكيدا على دور الأزهر الدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.

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