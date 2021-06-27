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عاجل- جالطة سراي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف نادي جالطة سراي التركي عن التشخيص المبدئي لحجم الإصابة التي تعرض لها مهاجمه المصري مصطفى محمد والذي تعرض لها في مباراة اليوم الودية أمام دينامو بوخارست الروماني.

وكان مصطفى محمد قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه الودية التي جرت اليوم أمام دينامو بوخارست الروماني في الدقيقة ٩ متأثرًا بالإصابة.

ونشر النادي بيانًا رسميًا كشف فيه عن حجم الإصابة بشكل مبدئي حيث أكد بأن مصطفى محمد تعرض إلى التواء في الركبة وتورم في كاحل القدم اليسرى بسبب قوة الكدمة وذلك بعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي.


وأكد النادي التركي بأن اللاعب لم يتعرض إلى إصابة في أربطة الركبة.

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