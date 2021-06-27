بريطانيا تسجل 14876 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، 14876 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14876، مقارنة مع 18270 السبت، ما يمثل أعلى مستوى منذ 5 فبراير، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4732434 إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 23 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128100 شخص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.314 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.460 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.