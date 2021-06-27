وزير النقل: زمن الطبطة انتهى وهناخد قرارات صعبة فى السكك الحديدية





دخل المهندس كامل الوزير وزير النقل في حوار مع راكب لقطارات السكة الحديد ومفتش بمحطة مصر برمسيس.وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لماذا لا تحصل علي التذكرة من شباك التذاكر مؤكدا أنه من غير الصحيح أن يدخل المحطة دون تذكرة.واستطرد وزير النقل لمفتش السكة الحديد، لماذا لم يتواجد مفتشين أمس أثناء مروري المفاجئ بالسكة الحديد واستمع الوزير لملاحظات المفتش وطالبه بالالتزام بالعمل.وتابع الوزير: "سأقوم بجولات مفاجئة علي محطة مصر وسيتم محاسبة المقصرين، ويجب المحافظة علي أموال المصريين في منظومة السكة الحديد".وأضاف: "كسرت قدمي مرتين أثناء الخدمة بالقوات المسلحة وإستمريت في عملي ورفضت الإجازة المرضية".واستكمل الوزير حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى: "انتقلنا من مرحلة الطبطة إلي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين".