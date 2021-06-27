هرب من "حرارة الجو" لـ"الموت".. الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق منشأة القناطر

لقي طفل مصرعه غرقا بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنطاق قرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر.



دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري تابعة لنقطة منشأة القناطر -تم افتتاحها حديثا-.



ونجحت الضفادع البشرية في انتشال جثة الغريق، وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، أن الجثة لطالب يدعى محمد هاني عبد السلام 14 سنة، يرتدي "شورت".



وأشارت تحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وأن الطالب نزل للاستحمام في نهر النيل هربا من حرارة الجو فلقي مصرعه غرقا.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



