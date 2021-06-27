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وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،: "واجهنا تحديات كبيرة لعقد حفل جائزة الدولة للمبدع الصغير للمرة الأولى، لافتة إلى أن الاختيار بين الأعمال التي قدمت لجازة المبدع الصغير كان مهمة شاقة أمام اللجنة.

وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جميع المشاركين في الحفل حضروا من كل المحافظات والسعادة تغمرهم.

وأشارت إلى أن أحد الفائزين بجائزة المبدع الصغير من ذوي الهمم وقدم عملًا مميزًا، منوهًا بأنه بداية من سبتمبر سيكون هناك رعاية للفائزين بجازة الدولة للمبدع الصغير.

وكشفت عن أن أصغر طفل مشارك في جائزة المبدع الصغير عمره 7 سنوات، وأطلقوا عليه "عبقرينو"، لافتة إلى أن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير أثرت وأضافت بشكل كبير منذ الإعلان عنها.

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