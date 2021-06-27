"الديهي": إثيوبيا تقامر مقامرة غير محسوبة.. وعصر البلطجة السياسية انتهى



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اعتبر أن توقيع بلاده لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا بمنزلة رهن لمستقبل استخدام مياه النيل، وإثيوبيا تمتنع عن ذلك، وتطالب بالتفاوض على اتفاقيات جزئية على مراحل متفرقة، وهو ما اعتبرته مصر والسودان تعنتًا واضحًا من أديس أبابا.



وتابع، أن إثيوبيا لا تترك فرصة لأحد أن يقتنع أن يتم حل أزمة سد النهضة بالمفاوضات، فإثيوبيا تلعب بالنار وتقامر مقامرة غير محسوبة وغير محسومة، والنخبة الحاكمة تهيل التراب على كل فرصة للتفاوض وتغلق الأبواب أمام جميع الدول التي تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة، مشددًا على أن إثيوبيا تتعامل وكأنها بلطجي المنطقة، محذرًا الشعب الإثيوبي من أن النخبة الحاكمة يلعبون بالنار ومن يكتوي بها هو الشعب الإثيوبي.



وشدد، على أن أمن مصر المائي خط أحمر، ورئيس مصر وقف واضحًا وحاسمًا حينما أكد أن مياه مصر خط أحمر ولن نسمح بالمساس بها، واللي عايز يجرب يجرب، وهذا تحذير وانذار وليس تهديد، فنحن لسنا دعاة حرب، مؤكدًا أن مصر دولة قوية، وعصر البلطجة السياسية انتهى.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أعلنت عن تلقي السودان من الكونغو مقترح اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضة تدعمه الأمم المتحدة وأمريكا، ولفتت إلى أن بلادها اشترطت أن تكون مدة الاتفاق المرحلي 6 أشهر ويكون توافقيا وبضمانات دولية.