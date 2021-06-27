كل ما تود معرفته عن كايزر تشيفز منافس الأهلي في نهائي إفريقيا

لحق فريق الأهلي المصري بنظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والمقرر له في 17 يوليو المقبل، على استاد "محمد الخامس" بالمغرب.





الأهلي وكايزر تشيفز





وفاز الأهلي ذهاباً وإياباً على نظيره الترجي الرياضي التونسي، في حين فجر كايزر تتشيفز مفاجأة كبرى بإقصائه فريق الوداد المغربي، بعدما فاز عليه في المغرب بهدف دون رد وتعادل في مباراة الإياب سلبياً دون أهداف.





ونرصد عبر بوابة الفجر أبرز المعلومات عن كايزر تشيفز منافس الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا في السطور التالية:









تأسس نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 17 يناير من عام 1970، ويلعب لقاءاته على ملعب البنك الوطني الذي يسع أكثر من 94 ألف مشجع والواقع في مدينة جوهانسبرج.





يرتدي كايزر تشيفز زيا برتقالياً مميزاً به خطوط باللون الأسود، بينما يمتلك زياً إضافياً لونه أزرق، وهو صاحب الشعبية الجماهيرية الأكبر في جنوب إفريقيا، ويمتلك جماهير من أكثر من دولة مجاورة، مثل ناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي.





نال فريق كايزر تشيفز الطامح نحو حصد اللقب الإفريقي على حساب العملاق القاهري، العديد من الألبقاب، على رأسها "الرؤساء"، و"بريق الأولاد".





أسس ناي كايزر تشيفظ على يد اللاعب كايزر موتاونج، ليشتق اسم النادي منه بينما أخذت كلمة "تشيفز" من نادي تشيفز أتالانتا الأمريكي الذي كان يلعب له أكبر مؤسسي الفريق.





يملتك كايزر تشيفز العديد من الألقاب، على رأسها دوري جنوب إفريقيا بواقع 7 مرات، وفاز بكأس جنوب أفريقيا 13 مرة، وبنفس الرصيد حقق بطولة كأس جنوب أفريقيا للثماني الكبار.





واجه كايزر تتشيفز الأهلي مرة واحدة في 2002 أقيمت على ملعب القاهرة، وخسر أمامه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت تسجيل عصام الحضري حارس الأهلي وقتها هدفاً تاريخياً، من ركلة حرة قبل منتصف الملعب في لقب السوبر الأفريقي.





فاز كايزر تشيفز في 8 مباريات وتعادل 12 وخسر 10 هزائم، بآخر نسخة لمسابقة دوري جنوب إفريقيا، ليقع في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.





حصد كايزر تشيفز لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2001، قبل أن يفجر مفاجأة بتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة، على حساب الوداد، ليضرب موعاً قوياً مع الأهلي المصري.





يُذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم 17 يوليو 2021، بين فريقي الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، على ملعب "محمد الخامس".



