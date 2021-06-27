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استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية ل ٥ حالات تعد بالبناء المخالف.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، أنه قد تم إزالة حالتى تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بناحية عزبة الطماوى التابعة للوحدة المحلية بابوكساه عبارة عن تعد علي مساحة ١٣٥ متر وآخرين علي مساحة ٨٧ متر، وتمت الإزالة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ إزالة لبناء مخالف علي مساحة ١٧٥ متر ارض ائتمان زراعي بناحية عزبة سليمان التابعة للوحدة المحلية بشكشوك وتمت الإزالة وتسليم الموقع خاليا من التعديات للجمعية الزراعية.

بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لعدد ٢ حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بطبهار عبارة عن سور بطول ٥٠ متر وارتفاع ٢ متر والحالة الثانية عبارة عن غرفة ٣ م*٣م بارتفاع ٤ أمتار بعزبة عبد الحافظ التابعة لقرية ابو دنقاش بطبهار وتم تسليم الموقع خاليا من التعديات للجمعية الزراعية.
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
استرداد حالتي تعد علي أملاك الدولة وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

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