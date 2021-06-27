الحكومة العراقية: زيارة السيسي والعاهل الأردني لبغداد هامة واستثنائية



وأضاف "ناظم"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن مصر والأردن والسعودية وغيرها من البلدان تعيد للعراق دوره المحوري والأساسي، موضحًا أنه على مستوى الاقتصاد كان هناك مخططات لمشاريع نرى أن هناك تصميم على السير في تنفيذها منها المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن والربط الكهربائي مع مصر، ومسائل تتعلق بالمياه والوضع الاقليمي.



وتابع وزير الثقافة العراقي والمتحدث باسم الحكومة العراقية، أنه وفقًا للانفتاح التي تتمتع به البلدان الثلاثة وقيادتها لا تحجب رغبة أي بلدان أخرى في الانضمام لهذا التكتل، فهناك تكامل عربي يلوح وأريحية في الأجواء، مشددًا على أن العراق ومصر والاردن تواجه تحديات أساسية واضحة للعيان، فالعراق له تحديات مائية مع تركيا وسوريا، ومصر لها تحديات فيما يتعلق بسد النهضة، والأردن لها تحدياتها الإقليمية، وهناك تكامل في مواجهة هذه الأزمات وتعزيز بعضنا بعض في هذه الموضوعات.



قال حسن ناظم، وزير الثقافة العراقية والمتحدث باسم الحكومة العراقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، لبغداد هامة واستثنائية وأساسية، موضحًا أن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية تستأنف قمم سابقة وتستأنف الاتفاقات والنقاشات السابقة، والبيان الصادر عنها أثلج الصدور؛ لتضمنه الإصرار على المضي في طريق التكامل بين الدول الثلاث.