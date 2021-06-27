30 % تراجع فى التهرب من التذاكر في السكك الحديدية بعد التشديد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توفير عدد كبير من شبابيك التذاكر، لمنع التهرب.



وقال الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «التهرب من دفع التذاكر كان يحدث أحيانا، بسبب الركاب، وبعض العاملين بمرفق السكك الحديدية»، مشيرا إلى أن غرامة التذكرة فى الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والثانية 20 جنيها.



وأشار وزير النقل إلى أن الكمسري يحصل على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة، لافتا إلى أن قيمة غرامات التهرب كانت تصل إلى 480 مليون جنيه في البداية، ومع التشديد انخفض التهرب بنسبة 30%.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بنفسه عملية بيع الخردة بالسكك الحديدية، لافتا إلى أن طن الخردة كان يباع بقيمة تصل إلى ألفي جنيه قبل عملية التطوير.



