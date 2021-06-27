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نجم ريال مدريد السابق على أعتاب الدوري الإيطالي

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيميس رودريجيز نجم إيفرتون الإنجليزي أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن خيميس رودريجيز دخل في مفاوضات متقدمة مع ميلان من أجل خلافة التركي هاكان تشالهانوجلو الذي رحل إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صفقة التعاقد مع النجم الكولومبي البالغ من العمر 29 عاماً ستكلف خزائن الميلان حوالي من 15 إلى 25 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن في حالة  خيميس رودريجيز انضمام إلى ميلان فإنه سيكون قد لعب في أهم 6 دوريات في أوروبا وذلك بعد أن سبق له اللعب في البرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

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