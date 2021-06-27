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سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

الأحد 27/يونيو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو سموحة برئاسة فرج عامر مطالبهم من أجل التخلي عن خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لصالح الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.

شروط سموحة للموافقة على رحيل حسام حسن

وأبدى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، رغبتهم في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بناء على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

واشترط مسؤولو سموحة انتقال مصطفى فتحى لاعب الزمالك إلى الفريق السكندري بصفة نهائية ، مع دفع مقابل مادي من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ووضع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حسام حسن مهاجم سماحة على رأس قائمة طلباته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء الاثنين المقبل

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