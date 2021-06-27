Advertisements

حماه الوطن: نطالب البرلمان العربى بطرح فكرة الهجرة الشرعية بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي، إن تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة اسبانيا بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة الغير شرعية، هو أمر استفزازي وتدخل سافر في الشئون الداخلية المغربية لأنه مبنى على انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه يعكس جهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات من الملك محمد السادس، ودوره في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.

وأكد أن البرلمان الاوروبي دائمًا ما يثير قضايا حقوق الإنسان ضد العديد من الدول العربيه استنادًا إلى اتهامات باطله من منظمات أجنبيه حقوقية لا تبغى الاثارة واستثارة الوضع الأمني في الوطن العربي استهدافا لحدوث انقلابات الغرض منها هو إسقاط الدول العربية بحجة حقوق الإنسان.

وطالب اللواء طارق نصير في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للبرلمان العربي بشأن تحيز البرلمان الأوروبي بجانب المملكة الإسبانية ضد المملكة المغربية لماذا لاتنظرون ولا تتطرقون ولا حتى توجهون اللوم للدولة الاسرائيلية والكيان الصهيوني الذي دائما ما يهدر حقوق الشعب الفلسطيني التي دامت أكثر من 70 عام من الظلم والهوان والاهدار لحقوق الانسان الفلسطيني، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقف دائما بجانب المملكه المغربيه قلبا وقالبا ويعزز هذا الموقف لما يراه من موقف البرلمان الاوروبي الغير منصف في القضايا التي يثيرها للرأي العام العالمي.

كما طالب البرلمان الأوروبي إذا كانت لديه الرغبه في انتهاج نهجا إصلاحيًا فعليه أن يتوافق مع البرلمان العربي في عدم اثاره اي قضايا تهم الشأن العربي إلا من خلال تنسيق برلماني متوازن لإيجاد حلول لأي مشكله وعدم تصدير المشكلات بدون وجه حق، بالإضافة إلى أن البرلمان العربي يرفض الضغط على اي دولة عربية لصالح مناحي أخرى تضر بالامن القومي العربي.

وفيما يتعلق بالهجرة الغير شرعية، قال"نصير" إن لديه رؤيه لمواجهه هذه الظاهره الغير شرعيه حيث استشهد بتجربة محمد علي باشا في نهضه مصر الحديثه الذي قام بإرسال مجموعة من العمال إلي أوروبا لإعادة هذة الخبرات مرة أخرى لكي يستفيد منهم الوطن العربي.

وطالب أن يتبنى طرح فكرة هجرة شرعية منظمة بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لإعداد مجموعه من شباب العمال في كل التخصصات لتستفيد منهم الدول الأوربية لفترة زمنية محددة كما حدث في عهد محمد علي باشا في بناء مصر الحديثة.

وقدم"عضو البرلمان العربى" الشكر للنائب عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي أتاح له الفرصه لمناقشة مثل هذه القضيه الهامه التي نساند فيها المملكة المغربية بكل مانستطيع كبرلمان عربي معنى بكل القضايا التي تهم الشأن العام العربي.

أخبار تهمك

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ 17 دقيقة

عاجل- جالطة سراي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة