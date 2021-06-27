حماه الوطن: نطالب البرلمان العربى بطرح فكرة الهجرة الشرعية بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي، إن تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة اسبانيا بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة الغير شرعية، هو أمر استفزازي وتدخل سافر في الشئون الداخلية المغربية لأنه مبنى على انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه يعكس جهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات من الملك محمد السادس، ودوره في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.



وأكد أن البرلمان الاوروبي دائمًا ما يثير قضايا حقوق الإنسان ضد العديد من الدول العربيه استنادًا إلى اتهامات باطله من منظمات أجنبيه حقوقية لا تبغى الاثارة واستثارة الوضع الأمني في الوطن العربي استهدافا لحدوث انقلابات الغرض منها هو إسقاط الدول العربية بحجة حقوق الإنسان.



وطالب اللواء طارق نصير في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للبرلمان العربي بشأن تحيز البرلمان الأوروبي بجانب المملكة الإسبانية ضد المملكة المغربية لماذا لاتنظرون ولا تتطرقون ولا حتى توجهون اللوم للدولة الاسرائيلية والكيان الصهيوني الذي دائما ما يهدر حقوق الشعب الفلسطيني التي دامت أكثر من 70 عام من الظلم والهوان والاهدار لحقوق الانسان الفلسطيني، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقف دائما بجانب المملكه المغربيه قلبا وقالبا ويعزز هذا الموقف لما يراه من موقف البرلمان الاوروبي الغير منصف في القضايا التي يثيرها للرأي العام العالمي.



كما طالب البرلمان الأوروبي إذا كانت لديه الرغبه في انتهاج نهجا إصلاحيًا فعليه أن يتوافق مع البرلمان العربي في عدم اثاره اي قضايا تهم الشأن العربي إلا من خلال تنسيق برلماني متوازن لإيجاد حلول لأي مشكله وعدم تصدير المشكلات بدون وجه حق، بالإضافة إلى أن البرلمان العربي يرفض الضغط على اي دولة عربية لصالح مناحي أخرى تضر بالامن القومي العربي.



وفيما يتعلق بالهجرة الغير شرعية، قال"نصير" إن لديه رؤيه لمواجهه هذه الظاهره الغير شرعيه حيث استشهد بتجربة محمد علي باشا في نهضه مصر الحديثه الذي قام بإرسال مجموعة من العمال إلي أوروبا لإعادة هذة الخبرات مرة أخرى لكي يستفيد منهم الوطن العربي.



وطالب أن يتبنى طرح فكرة هجرة شرعية منظمة بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لإعداد مجموعه من شباب العمال في كل التخصصات لتستفيد منهم الدول الأوربية لفترة زمنية محددة كما حدث في عهد محمد علي باشا في بناء مصر الحديثة.



وقدم"عضو البرلمان العربى" الشكر للنائب عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي أتاح له الفرصه لمناقشة مثل هذه القضيه الهامه التي نساند فيها المملكة المغربية بكل مانستطيع كبرلمان عربي معنى بكل القضايا التي تهم الشأن العام العربي.