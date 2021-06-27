السفير الأردني بالقاهرة: حق مصر في مياه النيل مُقدس بالنسبة لنا



وتابع السفير الأردني بالقاهرة، أن العلاقة بين الدول الثلاث تجاوزت إطار التعاون والشراكة لدرجة التكامل الاستراتيجي التي تبني على المزايا النسبية لكل دولة من الدول الثلاثة، معتبرًا أن البيان الختامي للقمة يشكل انطلاقة حيوية ومهمة، وسنرى تحقيق ما ورد فيه وما تمخضت عنه اجتماعات اليوم لواقع ملموس من خلال بناء المنطقة الاقتصادية على الحدود الأردنية العراقية، موضحًا أن المشروعات التي تم الإعلان عنها مثل الربط الكهربائي ونقل النقط تتيح خارطة استثمارية لكبرى مشاريع التعاون في المنطقة.



ونوه، بأن مصر والعراق يواجهوا تحديات مائية، معقبًا: "حق مصر في مياه النيل حق مقدس بالنسبة لنا ونحن نقف مع مصر والعراق في حقوقها المائية التي نصت عليها المواثيق الدولية".



وهنأ "العضايلة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، القادة الثلاث على انعقاد هذه القمة على أرض بغداد التي تبعث عدة رسائل.