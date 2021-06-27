Advertisements

السفير الأردني بالقاهرة: حق مصر في مياه النيل مُقدس بالنسبة لنا

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، إن هذه هي القمة الرابعة التي تجمع زعماء مصر والعراق والأردن، بما يعكس التأكيد على الرغبة الصادقة وحرص القيادات الثلاث على انجاح هذا التكامل العربي.

وهنأ "العضايلة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، القادة الثلاث على انعقاد هذه القمة على أرض بغداد التي تبعث عدة رسائل.
 
وتابع السفير الأردني بالقاهرة، أن العلاقة بين الدول الثلاث تجاوزت إطار التعاون والشراكة لدرجة التكامل الاستراتيجي التي تبني على المزايا النسبية لكل دولة من الدول الثلاثة، معتبرًا أن البيان الختامي للقمة يشكل انطلاقة حيوية ومهمة، وسنرى تحقيق ما ورد فيه وما تمخضت عنه اجتماعات اليوم لواقع ملموس من خلال بناء المنطقة الاقتصادية على الحدود الأردنية العراقية، موضحًا أن المشروعات التي تم الإعلان عنها مثل الربط الكهربائي ونقل النقط تتيح خارطة استثمارية لكبرى مشاريع التعاون في المنطقة.

ونوه، بأن مصر والعراق يواجهوا تحديات مائية، معقبًا: "حق مصر في مياه النيل حق مقدس بالنسبة لنا ونحن نقف مع مصر والعراق في حقوقها المائية التي نصت عليها المواثيق الدولية".

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- جالطة سراي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ 17 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة