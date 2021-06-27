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عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي
الأحد 27/يونيو/2021 - 09:02 م
علي نبوي
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كشف
الإعلامي أحمد شوبير عن تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي لإصابة جديدة.
شوبير
كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"وليد سليمان منتهي سوء الحظ
اصابه تتكرر من جديد".
وأضاف
:" اتمنى عودته سريعا للملاعب نموذج للاعب الملتزم".
وكان
وليد سليمان قد شارك في مباراة الأهلي أمس أمام الترجي التونسي في الشوط الثاني في
اللقاء الذي فار فيه الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.
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