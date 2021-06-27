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مصر الحديثة: زيارة الرئيس السيسي للعراق تاريخية وترسخ مفهوم المصالح العربية المشتركة

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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ثمن حزب مصر الحديثة، برئاسة وليد دعبس، الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما.

وقال حزب مصر الحديثة، في بيان له، أن هذه الزيارة التاريخية تسهم في في دفع مسيرة العمل والتعاون العربي المُشترك في العديد من المجالات المختلفة مثل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلي أن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق تحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج، وتؤكد قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد حزب مصر الحديثة، علي مدى حرص مصر على تطوير هذه العلاقات نحو وحدة المصير، وتلبية المصالح المشتركة، وأن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة الثلاثية، ترجمة للجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل ترسخ مفهوم المصالح العربية المشتركة وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية.


وكانت قد بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعبًا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.


وتأتي مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

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