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أماني الطويل: المقترح المقدم للسودان حول الاتفاق المرحلي لتعبئة سد النهضة أمريكي

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المقترح الذي أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عن تلقيه من الكونغو حول اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضة هو مقترح أمريكي، فأمريكا تسعى أن يكون الملء الثاني تداعياته محدودة على السودان.

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الأهم هو أن يكون حجم الملء مرحلي ولا يكون بكامل الـ 13 مليار متر مكعب، فما تقدمه السودان من شروط لتنفيذ الاتفاق المرحلي يُعد تنازل ومطلوب من إثيوبيا أن يكون هناك تنازل مماثل من إثيوبيا.

وتابعت، أن إثيوبيا لا تأتي إلا بالضغوط، وهناك دور هام للمجتمع الدولي لا بد أن يقوم به بملف سد النهضة. 

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