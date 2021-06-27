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الباز: التحالف بين مصر والعراق والأردن "ترجمة للجمهورية الجديدة"

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن التحالف بين مصر والعراق والأردن ترجمة للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن فكرة التحالف بين مصر والعراق والأردن ليست وليدة اللحظة، ولكن أول طرح لفكرة التحالف بدأ في مارس 2014.

وتابعك "لما نبص خلال 7 سنين فاتاو محدش كان يتصور أن خلال 7 سنوات نقدر نتجاوز التحديات والمشاكل والأزمات ويكون عندنا خبرة نقدر نقدمها للآخرين"، مؤكدا أن مصر لها ثقل وكلمة في المنطقة.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بغداد اليوم الأحد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ غزو صدام حسين للكويت عام 1990.

وأدت حرب الخليج الأولى إلى توقف العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر، لكن العلاقات تحسنت في السنوات الماضية مع تبادل كثيرين من كبار مسؤولي البلدين الزيارات.

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