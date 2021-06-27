الباز: التحالف بين مصر والعراق والأردن "ترجمة للجمهورية الجديدة"

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الباز: التحالف بين مصر والعراق والأردن "ترجمة للجمهورية الجديدة"
الأحد 27/يونيو/2021 - 09:20 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن التحالف بين مصر والعراق والأردن ترجمة للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن فكرة التحالف بين مصر والعراق والأردن ليست وليدة اللحظة، ولكن أول طرح لفكرة التحالف بدأ في مارس 2014.
وتابعك "لما نبص خلال 7 سنين فاتاو محدش كان يتصور أن خلال 7 سنوات نقدر نتجاوز التحديات والمشاكل والأزمات ويكون عندنا خبرة نقدر نقدمها للآخرين"، مؤكدا أن مصر لها ثقل وكلمة في المنطقة.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بغداد اليوم الأحد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
وأدت حرب الخليج الأولى إلى توقف العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر، لكن العلاقات تحسنت في السنوات الماضية مع تبادل كثيرين من كبار مسؤولي البلدين الزيارات.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن فكرة التحالف بين مصر والعراق والأردن ليست وليدة اللحظة، ولكن أول طرح لفكرة التحالف بدأ في مارس 2014.
وتابعك "لما نبص خلال 7 سنين فاتاو محدش كان يتصور أن خلال 7 سنوات نقدر نتجاوز التحديات والمشاكل والأزمات ويكون عندنا خبرة نقدر نقدمها للآخرين"، مؤكدا أن مصر لها ثقل وكلمة في المنطقة.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بغداد اليوم الأحد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
وأدت حرب الخليج الأولى إلى توقف العلاقات الدبلوماسية بين العراق ومصر، لكن العلاقات تحسنت في السنوات الماضية مع تبادل كثيرين من كبار مسؤولي البلدين الزيارات.
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