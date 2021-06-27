نيفين مسعد: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع

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نيفين مسعد: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع
الأحد 27/يونيو/2021 - 09:21 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معلقة على التحالف بين مصر والعراق والأردن، إن مصر انتقلت من البناء في الداخل إلى الحركة الخارجية، مشيرة إلى أن التوجه نحو المشرق العربي يُنوع من حركة مصر.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما امتلكت أوراق قوة في مجالات متعددة، منوهة أن مصر تؤمن بفكرة التكامل العربي، والتحالف مع العراق والأردن يترجم فكرة التكامل العربية على أرض الواقع.
وأكدت "نيفين"، أن التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح أمام الجميع، وهدفه إحداث نقلة نوعية وتوفيق الرؤى السياسية بين الدول المتحالفة.
ولفتت، إلى أن التكتل أو التحالف بين مصر العراق والأردن من الممكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخري، متابعة: "طالما هذا التكتل له أهداف مشتركة بين الدول العربية فلا مانع من انضمام دول أخرى".
وأكدت "نيفين"، أن أحد أهداف هذا التكتل هو تعزيز عروبة العراق، منوهة أننا نحتاج أيضًا تعزيز عروبة سوريا، ومن الممكن ضم سوريا للتحالف الفترة المقبلة، لأننا عندما تركنا العراق كعرب دخلت إيران، وعندما تركنا سوريا دخلت تركيا، متابعة: "فلنكن نحن العرب نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية".
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما امتلكت أوراق قوة في مجالات متعددة، منوهة أن مصر تؤمن بفكرة التكامل العربي، والتحالف مع العراق والأردن يترجم فكرة التكامل العربية على أرض الواقع.
وأكدت "نيفين"، أن التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح أمام الجميع، وهدفه إحداث نقلة نوعية وتوفيق الرؤى السياسية بين الدول المتحالفة.
ولفتت، إلى أن التكتل أو التحالف بين مصر العراق والأردن من الممكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخري، متابعة: "طالما هذا التكتل له أهداف مشتركة بين الدول العربية فلا مانع من انضمام دول أخرى".
وأكدت "نيفين"، أن أحد أهداف هذا التكتل هو تعزيز عروبة العراق، منوهة أننا نحتاج أيضًا تعزيز عروبة سوريا، ومن الممكن ضم سوريا للتحالف الفترة المقبلة، لأننا عندما تركنا العراق كعرب دخلت إيران، وعندما تركنا سوريا دخلت تركيا، متابعة: "فلنكن نحن العرب نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية".
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