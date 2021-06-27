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نيفين مسعد: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معلقة على التحالف بين مصر والعراق والأردن، إن مصر انتقلت من البناء في الداخل إلى الحركة الخارجية، مشيرة إلى أن التوجه نحو المشرق العربي يُنوع من حركة مصر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما امتلكت أوراق قوة في مجالات متعددة، منوهة أن مصر تؤمن بفكرة التكامل العربي، والتحالف مع العراق والأردن يترجم فكرة التكامل العربية على أرض الواقع.

وأكدت "نيفين"، أن التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح أمام الجميع، وهدفه إحداث نقلة نوعية وتوفيق الرؤى السياسية بين الدول المتحالفة.

ولفتت، إلى أن التكتل أو التحالف بين مصر العراق والأردن من الممكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخري، متابعة: "طالما هذا التكتل له أهداف مشتركة بين الدول العربية فلا مانع من انضمام دول أخرى".

وأكدت "نيفين"، أن أحد أهداف هذا التكتل هو تعزيز عروبة العراق، منوهة أننا نحتاج أيضًا تعزيز عروبة سوريا، ومن الممكن ضم سوريا للتحالف الفترة المقبلة، لأننا عندما تركنا العراق كعرب دخلت إيران، وعندما تركنا سوريا دخلت تركيا، متابعة: "فلنكن نحن العرب نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية".

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