منع التعامل مع حمو بيكا و عدد من مطربي المهرجانات الشعبية..قرار جديد من نقابة الموسيقيين

قرر مجلس نقابة الموسيقيين، برئاسة هاني شاكر منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات الشعبي منهم حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة وسيتم ذلك إلى حين تقنين علاقتهم بالنقابة.



وكانت قد كشفت تصريحات صحفية أن النقابة منعت حمو بيكا من الغناء، إلى حين تقنين أوضاعه مع النقابة.



و جاء هذا القرار من نقابة الموسيقيين عقب عدم التزام حمو بيكا بقرارات النقابة، واستمراره في مزاولة مهنة الغناء بالرغم من عدم تقنين أوضاعه مع النقابة.