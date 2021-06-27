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كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.. إصابة أسرة كاملة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالصف

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قرية أسكر، بمركز الصف، جنوب الجيزة مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بطريق قرية أسكر، بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي ماركة فيرنا بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن انقلابها وإصابة 5 أشخاص ( رجل وزوجته وأولادهما)، إضافة إلى سائق السيارة.

وأشارت التحريات والمعاينة الأولية أن مستقلي السيارة الملاكي كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، لكن انقلبت السيارة قبل وصولهم.

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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