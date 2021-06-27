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بعد إسنادها لشركة فرنسية.. رئيس القومية لأنفاق يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لشركة فرنسية تم وفق دراسة.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لشركة يساهم في نقل الخبرات.

وأشار إلى أن الشركة الفرنسية التي أسند إليها إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لا علاقة لها بأسعار التذاكر، مؤكدًا أن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق لن تزيد بعد إسناد إدارته لشركة فرنسية.

وأكد المواطن سيجد خدمة أكثر تميزًا في الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إسناد إدارته لشركة فرنسية، لافتًا إلى أن حوالي 95% من العمالة بالخط الثالث لمترو الأنفاق مصرية حتى مع إسناد إدارته لشركة فرنسية.

وشدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أنه خلال عامين أو ثلاثة لن تكون هناك عربة واحدة غير مكيفة في مترو الأنفاق بالكامل.


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