هل يمكن علاج الحساسية الصدرية نهائيًا؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور راجي غالي، استشاري ومدرس الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن الحساسية الصدرية تُعد من أمراض الجهاز التنفسي التي تُسبب أعراضًا مزعجة، ولكن يمكن علاج حساسية الصدرية نهائيًا، مشيرًا إلى أن الحساسية الصدرية تسبب تورمًا في أنسجة الرئتين، الأمر الذي يسبب صعوبةً في عملية التنفس بشكل طبيعي والتي قد تؤدي إلى تندب في الأنسجة على المدى البعيد.



وأضاف "غالي"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، في برنامج "كونسولتو"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الأحد، أن الحساسية الصدرية تحدث بسبب التعرض إلى العديد من المهيجات الموجودة في البيئة الخارجية أو الداخلية، مثل عفن المنزل أو ريش الطيور.



وأشار استشاري ومدرس الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إلى أنه لا يمكن علاج حساسية الصدرية نهائيًا، إذ لا يوجد أي دواء يقوم بالتخلص نهائيًا من حساسية الصدرية، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تجنب المهيجات أو تقديم طرق علاجية مساندة للتقليل من شدة أعراض الحساسية الصدرية.

