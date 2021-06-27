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خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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فجر ياسين منصور عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق ورجل الأعمال الشهير مفاجأة من العيار الثقيل حول قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتعيينه رئيساً لشركة كرة القدم بالقلعة الحمراء في الفترة الماضية.

واعتذر ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم لمجلس إدارة الخطيب عن توليه رئاسة الشركة في الفترة القادمة لعدة أسباب ، طالباً إعفائه من المهمة في المستقبل والبحث عن رئيس جديد لشركة الأهلي لكرة القدم.

وأرجع ياسين منصور أسباب اعتذاره عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم لعدة أسباب أهمها أن المناخ الرياضي في مصر لا يساعده على تنفيذ فكره في إدارة الشركة، ثانياً عدم وجود لجنة إدارة الأندية باتحاد الكرة وعدم إنشائها حتى الأن.

السبب الثالث أن ياسين منصور لم يحصل على الضمانات الكاملة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدم التدخل في منصبه وتنفيذ أفكاره بعيداً عن تدخل البعض في علمه كما حدث من قبل في عهد مجلس حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق الأمر الذي دفعه للابتعاد والاعتذار.

وأعلن النادي الأهلي تعيين ياسين منصور رئيساً لشركة الأهلي لكرة القدم في 16 مايو الماضي بشكل رسمي، الإ أن منصور اعتذر عن رئاسة الشركة في الفترة القادمة.

ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته يوم 21 يونيو الماضي من أجل البحث عن حل لأزمة اعتذار ياسين منصور عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم ، والضغط عليه من أجل إثنائه عن قراراه وقبول المهمة خاصة بعد الاعلان رسمياً في كافة وسائل الإعلام.

كما ناقش المجلس في وضع خطة بديلة بعد اعتذار ياسين منصور عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم والبحث عن بديل ووضع سيناريو للخروج من الأزمة.

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