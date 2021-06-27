هبة قطب مطلوبة على جوجل بسبب "مايوه" ابنتها

تصدرت الدكتورة هبة قطب اليوم الأحد الموافق الـ27 من يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب أزمة ابنتها المتعلقة بـ"المايوه.





هبة قطب





وعلقت هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية على أزمة ابنتها المتعلقة بنزول حمام سباحة في أحد نوادي الكمباوندات بمحافظة الجيزة، قائلةً إنها توافق ابنتها ليس من باب الصواب أو الخطأ، لكن من كونها لها الحق في اختيار ما تعتقده وتراه مناسبا.





أزمة ابنة هبة قطب





وتعرضت ابنة هبة قطب، يأتي للتنمر جراء منعها من نزول حمام السباحة داخل أحد نوادي الكمباوندات بالجيزة، لارتدائها المايوه الشرعي، ورفضها ارتداء المايوه "البكيني".





واقعة ابنة هبة قطب





وأكدت هبة قطب على تأييدها ما فعلته ابنتها في واقعة المايوه، مشيرةً إلى أن سبب موافقتها ليس لصحة أو خطأ ما فعلته نجلتها، لكن بسبب تربيتها ونشأة ابنتها في بيت "ليبرالي".





بنات هبة قطب





وأوضحت هبة قطب أن لديها 3 فتيات، إحداهن ترتدي الحجاب، والاثنين لا يرديون ارتدائه، مضييفةً: "ارتداء الحجاب من عدمه حرية شخصية.. ونفسنا محدش يتدخل ف حرية حد، بنتي كبرت ف نادي واختارت تلبس كده وجابت مايوهات غالية وكويسة، المنع فيه مشكلة نفسية للمراهقين، طبعا بنتي مش مراهقة، لكن الموضوع مؤثر جدا".





هبة قطب والموقف القانوني





وأبدت هبة قطب استيائها من وجود تعارض كبير بين لوائح تلك الأندية والكماوندات مع الدستور بشأن الحريات الشخصية، لافتةً إلى إمكانية اتخاذ إجراء قانوني.



