برلين يتوصل لاتفاق مع شبكة تليفزيونية لإعفاء بواتينج من عقده كمحلل لليورو

توصل هيرتا برلين، لاتفاق مع شبكة تليفزيونية، لإعفاء كيفين برينس بواتينج من عقده كمحلل لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، لكي يتمكن من حضور تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد.





وكان بواتينج، 34 عاما، بصدد العمل حتى نهاية بطولة أمم أوروبا يوم 11 تموز/يوليو، وفي البداية عانى من أجل الحصول على إعفاء من عقده.





ولكن هيرتا أكد اليوم الأحد، التوصل لحل، وسينضم بواتينج لتدريبات ما قبل الموسم يوم الأربعاء، بعد يوم من آخر تواجد له في تحليل البطولة.





ويبدأ فريق هيرتا برلين حملته في الموسم المقبل بمواجهة كولن يوم 14 آب/أغسطس.