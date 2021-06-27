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وكيل أعمال وليد سليمان يكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي
الأحد 27/يونيو/2021 - 09:33 م
الفجر الرياضي
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كشف وليد الحديدي مدير أعمال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأحمر.
وقال الحديدي في تصريحات له إن وليد سليمان تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية.
وأضاف بأن مشاركة وليد سليمان في مباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز ستكون صعبة.
وكان وليد سليمان قد شارك في مباراة الأهلي أمس أمام الترجي التونسي في الشوط الثاني في اللقاء الذي فار فيه الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.
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