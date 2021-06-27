Advertisements

وزير النقل في حوار ساخن مع سائق قطار: "عصر الواد بلية انتهى" (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
دخل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في حوار ساخن مع سائق أحد القطارات منفعلا أثناء حديثه إلى جمال متوكل حسن أحد سائقي القطار بمحطة مصر.

وقال الوزير للسائق أثناء حوار خاص وجولة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا هل يعجبك ما يحدث في السكك الحديدية؟ فرد السائق لا يا فندم، وسأله الوزير ألم نقل أنه لا يجب أن يقف قطار أو جرار دون سائق؟ فرد السائق نعم يا فندم، فسأله الوزير وأنت عندما تنهى عملك لمن تُسلم القطار؟ فأجاب السائق أسلمه لسائق الوردية.

وعلق "الوزير"، على حديث السائق قائلا ألغينا نظام سائق الوردية، لأنه أسوء سائق، حصل على جزاءات، ولا يستطيع قيادة القطار لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه سوف يقتصر اختصاص سائق الوردية على التعامل مع القطار داخل الورشة فقط، لأنه حال حدوث خطأ لن يتسبب في وقوع ضحايا، مضيفًا أنه ينبغى على السائق تسليم القطار لزميله، وفي حالة إيداعه داخل الورشة يجب أن يكون المسؤول عن القيادة سائق مدرب وليس «الولد بلية»، مشددًا على ضرورة ارتداء الزي الرسمي لهيئة السكك الحديدية.

وسأل وزير النقل السائق هل تدربت على قيادة القطار؟ فأجاب السائق نعم كنت أول من تدرب عليه، فرد عليه الوزير مازحًا «جميعكم بتقولوا أول واحد، أنا سعيد لأنك الأول، ادعي تكونوا كلكم تدربتم، ولو مخذتش ولا جزاء هسفرك أمريكا».

أخبار تهمك

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ أقل من ساعتين

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل- جالطة سراي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي في نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل أعمال وليد سليمان يكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

09:02 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة