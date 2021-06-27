وزير النقل في حوار ساخن مع سائق قطار: "عصر الواد بلية انتهى" (فيديو)



وقال الوزير للسائق أثناء حوار خاص وجولة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا هل يعجبك ما يحدث في السكك الحديدية؟ فرد السائق لا يا فندم، وسأله الوزير ألم نقل أنه لا يجب أن يقف قطار أو جرار دون سائق؟ فرد السائق نعم يا فندم، فسأله الوزير وأنت عندما تنهى عملك لمن تُسلم القطار؟ فأجاب السائق أسلمه لسائق الوردية.



وعلق "الوزير"، على حديث السائق قائلا ألغينا نظام سائق الوردية، لأنه أسوء سائق، حصل على جزاءات، ولا يستطيع قيادة القطار لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه سوف يقتصر اختصاص سائق الوردية على التعامل مع القطار داخل الورشة فقط، لأنه حال حدوث خطأ لن يتسبب في وقوع ضحايا، مضيفًا أنه ينبغى على السائق تسليم القطار لزميله، وفي حالة إيداعه داخل الورشة يجب أن يكون المسؤول عن القيادة سائق مدرب وليس «الولد بلية»، مشددًا على ضرورة ارتداء الزي الرسمي لهيئة السكك الحديدية.



وسأل وزير النقل السائق هل تدربت على قيادة القطار؟ فأجاب السائق نعم كنت أول من تدرب عليه، فرد عليه الوزير مازحًا «جميعكم بتقولوا أول واحد، أنا سعيد لأنك الأول، ادعي تكونوا كلكم تدربتم، ولو مخذتش ولا جزاء هسفرك أمريكا».



دخل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في حوار ساخن مع سائق أحد القطارات منفعلا أثناء حديثه إلى جمال متوكل حسن أحد سائقي القطار بمحطة مصر.