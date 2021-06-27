الباز يكشف متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

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الباز يكشف متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة
الأحد 27/يونيو/2021 - 09:37 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز إن فكرة تطوير الريف المصري يؤكد أن مصر تتغير بالفعل لا بالقول، مشيرا إلى أن الدولة إن لم تقم إلا بهذا المشروع فهذا يكفيها.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "مكنش حد يحلم في يوم أن الدولة تمد يدها بقوة وكفاءة وتمويل للريف المصري"، منوها أن سكان الريف عاشوا دائما في مشاكل ومعاناة لا تقل عن معانات صعيد مصر من نقص في الخدمات.
ولفت "الباز"، إلى أن البعض كان يعيب على الدولة التوجه لبناء عاصمة إدارية جديدة، ويرى أن الدولة تهمل العاصمة القديمة وتتجه لبناء عاصمة جديدة.
وتابع: "الدولة فاجأت هؤلاء بتطويرها للعاصمة القديمة، وأيضًا بناء مدن جديدة، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري، وردت على الجميع، بأن هناك رغبة في تحديث مصر بشكل كامل".
وكشف "الباز"، عن انفراد جديد في "آخر النهار"، حيث أكد أنه سيتم بناء متحف يضم مقتنيات القرائ ونجوم دولة التلاوة، وأنه سيكون الأول من نوعه، وأنه سيتم نقل غرفة الآثار النبوية في مسجد الحسين إلى متحف، موضحًا أن تلك الآثار سيتم عرضها بشكل لائق في متحف كبير بالعاصمة الإدارية، مميا يعكس اهتمام الدولة بتلك الآثار.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "مكنش حد يحلم في يوم أن الدولة تمد يدها بقوة وكفاءة وتمويل للريف المصري"، منوها أن سكان الريف عاشوا دائما في مشاكل ومعاناة لا تقل عن معانات صعيد مصر من نقص في الخدمات.
ولفت "الباز"، إلى أن البعض كان يعيب على الدولة التوجه لبناء عاصمة إدارية جديدة، ويرى أن الدولة تهمل العاصمة القديمة وتتجه لبناء عاصمة جديدة.
وتابع: "الدولة فاجأت هؤلاء بتطويرها للعاصمة القديمة، وأيضًا بناء مدن جديدة، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري، وردت على الجميع، بأن هناك رغبة في تحديث مصر بشكل كامل".
وكشف "الباز"، عن انفراد جديد في "آخر النهار"، حيث أكد أنه سيتم بناء متحف يضم مقتنيات القرائ ونجوم دولة التلاوة، وأنه سيكون الأول من نوعه، وأنه سيتم نقل غرفة الآثار النبوية في مسجد الحسين إلى متحف، موضحًا أن تلك الآثار سيتم عرضها بشكل لائق في متحف كبير بالعاصمة الإدارية، مميا يعكس اهتمام الدولة بتلك الآثار.
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