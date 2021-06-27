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الباز يكشف متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

الأحد 27/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز إن فكرة تطوير الريف المصري يؤكد أن مصر تتغير بالفعل لا بالقول، مشيرا إلى أن الدولة إن لم تقم إلا بهذا المشروع فهذا يكفيها.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "مكنش حد يحلم في يوم أن الدولة تمد يدها بقوة وكفاءة وتمويل للريف المصري"، منوها أن سكان الريف عاشوا دائما في مشاكل ومعاناة لا تقل عن معانات صعيد مصر من نقص في الخدمات.

ولفت "الباز"، إلى أن البعض كان يعيب على الدولة التوجه لبناء عاصمة إدارية جديدة، ويرى أن الدولة تهمل العاصمة القديمة وتتجه لبناء عاصمة جديدة.

وتابع: "الدولة فاجأت هؤلاء بتطويرها للعاصمة القديمة، وأيضًا بناء مدن جديدة، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري، وردت على الجميع، بأن هناك رغبة في تحديث مصر بشكل كامل".

وكشف "الباز"، عن انفراد جديد في "آخر النهار"، حيث أكد أنه سيتم بناء متحف يضم مقتنيات القرائ ونجوم دولة التلاوة، وأنه سيكون الأول من نوعه، وأنه سيتم نقل غرفة الآثار النبوية في مسجد الحسين إلى متحف، موضحًا أن تلك الآثار سيتم عرضها بشكل لائق في متحف كبير بالعاصمة الإدارية، مميا يعكس اهتمام الدولة بتلك الآثار.

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