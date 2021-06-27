التجارة غير النفطية للإمارات تتجاوز1.5 تريليون درهم سنويا





قال نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن التجارة غير النفطية للإمارات تتجاوز 1.5 تريليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي يمثل أكثر من 70% من الناتج الاقتصادي الوطني وأن الهدف هو زيادة الصادرات الوطنية 50% خلال السنوات القادمة.





وأكد بن راشد - خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعا ،بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها ،في ترسيخ مكانتها لتكون مركزا لوجستيا رائدا في الأسواق العالمية، مؤكدا استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالميا وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.





واعتمد المجلس - خلال الجلسة - الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث ستعنى الأجندة بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في الإمارات، وكذلك ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لوجستي رائد في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.





وأضاف بن راشد أن الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، لافتا إلى اعتماد المجلس الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ،من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة بما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.





وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، حيث اعتمد المجلس تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 في دبي، وانضمام الدولة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.