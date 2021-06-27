رواد أعمال: مصر أصبحت بيئة خصبة للشركات الناشئة

رأي عدد من رواد الأعمال الشباب أن مصر أصبحت بيئة خصبة للشركات الناشئة، بعد التسهيلات التي منحتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية في مقدمتها سهولة الحصول على تمويلات المالية، وتذليل العوائق القانونية أمام تنفيذ افكارهم.





وأظهر عرض في مؤتمر ملتقى الاستثمار في المستقبل الذي نظمته وزارة الاستثمار لإلقاء الضوء على تجارب الشباب في ريادة الأعمال أكثر من 20 فكرة لشركات ناشئة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية تم تأسيسها من قبل شباب تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 35 عاما، ظهرت معظم تلك المشروعات بعد عام 2019 مع ازدياد التشجيع حكومي نحو توجيه الشباب إلى إنشاء مشروعات خاصة بدلا من انتظار الوظائف الحكومية بعد تراجع أعدادها.

ويقول خالد ابو شادي رئيس الموقع التنفيذي لشركة تيرادكس أحد الشركات الناشئة، " إنه محظوظا عندما بدأ يفكر في إنشاء شركته بعد عام 2019، فقد كان له محاولة سابقة قبل هذا لدخول مجال ريادة الأعمال ولكنها لم تنجح مع عدم توافر الدعم المالي".

وأضاف" أبو شادي"خلال حديثه للفجر ،" عندما تقارن ما حدث عند محاولتي تأسيس الشركة الأولي والأن، تجد أنه لم يكن هناك وجود لمسرعات الأعمال التي تتبنى تلك المشروعات، أو التنوع في مصادر الأموال للاختيار الأفضل فيما بينهم لتمويل فكرتي، حتى أن المستثمرين أصبحوا يتواصلون مع أصحاب المشروعات الناشئة ويبحثون عنهم بأنفسهم خاصة التى تم دراستها جيدا وتخدم أهداف الدولة".

والشركة متخصصة في تسهيل عمليات إدارة المشتريات والتواصل مع الموردين لتوفير احتياجات الشركات بأسعار مناسبة تحقق وفرات مالية لهم.

واشار" ابو شادي"، " الدعم الحكومي من خلال مسرعة الأعمال فلك لم يقتصر فقط على توفير الأموال، بل كان هناك تسهيلات في إجراءات حصول الشركة على التراخيص اللازمة والتواصل مع المستهدفين بالخدمة من الشركات الكبرى للتعاقد معهم، أعتقد أن خلال الخمس سنوات القادمة ريادة الأعمال بمصر ستنتقل لمكانة أخرى ".

وقال محمد منير الرئيس التنفيذي لشركة "Pay nas"، إن هناك تطوير كبير لبيئة المشروعات الناشئة خاصة من الناحية التشريعية بعد تعديل العديد من القوانين كانت تعوق نموها، بالإضافة إلى الدعم حكومي للشركات ريادة الأعمال لتحسين تنافسيتها أمام الشركات الأخري.

والشركة تعتمد فكرتها على الإصلاح الإداري وتنظيم الموارد البشرية للشركات الناشئة بما يساعدها المحافظة على موظفيها توفير كافة الخدمات التى يحتاجونها من صرف للمرتبات والاشتراك في التأمين الصحي وتقسيط المشتريات.





وأضاف" منير" ،" إصدار رخص للشركات الناشئة لزيادة تنافسيتها في السوق أصبح أكثر سهولة من اي وقت مضى، نحن تمكنا من الحصول على موافقة البنك المركزي في إصدار كارت فيزا بالتعاون مع بنك مصر لتمكين موظفي الشركات المتعاقدة معنا من التمتع بالخدمات التي توفرها لهم شركتنا، هذا الأمر كان حدوثه مستحيل في الماضي.

وقال الدكتور محمود عبد الحكيم الرئيس التنفيذي لتطبيق دكتور أونلاين لتقديم الاستشارة الطبية عبر الفيديو كونفرانس، إنه المناخ الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية لم يكن مشجع على الإطلاق للتفكير في إنشاء مشروع خاص بي ، ولكن ما شجعني أفكر في تنفيذ فكرتي حاليا الدعم الحكومي الذي يتلقاه رواد الأعمال.

وأسست وزارة التعاون الدولي، شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017 برأسمال 451 مليون جنيه موزع بين وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية، وان اي كابيتال القابضة؛ لتقديم الدعم المالي لتلك المشروعات مع احجام المستثمرين على تمويلها لارتفاع مخاطرها، وتوفير الدعم الفني لكوادرها لتنفيذ افكارهم.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن من المتعارف عليه أن تقدم الحكومات دعم فني للمشروعات الناشئة، لكن ولأول مرة الحكومة استخدمت المال العام في تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال تتحمل المخاطرة مع الشباب في مشروعاتهم بأموال الشعب... عندما كنت في الجامعة لم يكن مصطلح رائد أعمال مفهوم، ومع التشجيع والدعم الحكومي اصبح متداول حاليا بين الشباب في مختلف الأعمار.

وأكدت "المشاط" أن الحكومة تراعي العديد من المعايير عند اختيار المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل من شركة مصر لريادة الأعمال ولا تتدخل في القرارات الاستثمارية للشركة، والتى لا تتم إلا من خلال مجلس الإدارة والشركاء الدوليين.

وقالت المشاط" لا يتخذ مجلس الادارة اي قرارات استثماري في الشركة إلا بناء على معايير دولية أو معرفة ما يحتاجه السوق بعد مراجعة خلال لجنة من الخبراء تم تشكيلها مؤخرا، ورغم ازمة كورونا في عام 2020 التى لم توقف الشركة عن ضخ استثمارتها في المشروعات الناشئة، والتى بلغت 109 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه في 2019،

وتستثمر شركة مصر لريادة الأعمال في الشركات الناشئة من خلال مرحلتين الأولي مسرعات الأعمال مثل فلك التى أنشأتها مع المجموعة المالية هيرميس والتى توفر تمويلات تتراوح بين 500 ألف جنيه وحتي 3 مليون جنيه عند بداية تأسيس الشركة ، المرحلة الثانية الاستثمار المباشر في رأسمال الشركة والتى قد تصل قيمته إلى بتمويل إلى 30 مليون جنيه.

وقال أحمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال،" خلال ثلاث سنوات نجحنا في إنشاء 174 شركة ناشئة باستثمارات 275 مليون جنيه، والشركات التي قمنا بإنشائها استطاعت ان تجذب مستثمرين ضخ استثمارات بقيمة 1.300 مليار جنيه وخلقت أكثر من 2600 فرصة عمل.