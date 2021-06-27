ريهام حجاج تطل على الجمهور بصورة جديدة.. والأخير يعلق

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات“ إنستجرام ”.



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : أحلى وأجمل وأرق فنانة - الحلوة الامورة - قمر".





جدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق"، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، من إخراج كريم العدل وتأليف أحمد وائل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، رحاب الجمل وغيرهم.