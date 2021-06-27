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ريهام حجاج تطل على الجمهور بصورة جديدة.. والأخير يعلق
الأحد 27/يونيو/2021 - 11:30 م
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات“ إنستجرام ”.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : أحلى وأجمل وأرق فنانة - الحلوة الامورة - قمر".
جدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق"، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، من إخراج كريم العدل وتأليف أحمد وائل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، رحاب الجمل وغيرهم.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : أحلى وأجمل وأرق فنانة - الحلوة الامورة - قمر".
جدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق"، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، من إخراج كريم العدل وتأليف أحمد وائل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، رحاب الجمل وغيرهم.
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