Advertisements

ريهام حجاج تطل على الجمهور بصورة جديدة.. والأخير يعلق

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات“ إنستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : أحلى وأجمل وأرق فنانة - الحلوة الامورة - قمر".


جدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق"، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، من إخراج كريم العدل وتأليف أحمد وائل، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، رحاب الجمل وغيرهم.

أخبار تهمك

ركلات الترجيح تنصف الرجاء على بيراميدز وتؤهله لنهائي الكونفدرالية

منذ ساعة و 19 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

أقوال صادمة لضحية التحرش في العمرانية.. ووالدتها: "لقتها مرمية على الأرض"

منذ أقل من ساعتين

عاجل من النائب العام بشأن القطع الأثرية المستردة من فرنسا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ 13 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة