أقوى تصريح لوزير النقل بشأن المتطرفين في السكة الحديد (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن 268 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعملون في السكة الحديد وأتقدم بالشكر لوزير الداخلية وأعضاء الحكومة ورجال الأمن الوطني للمساعدة في الكشف عن العناصر المتطرفة.





وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي طلب منى الجلوس مع وزير الداخلية لمعرفة العناصر المتسببة في ما يحدث بقطاع السكة الحديد ولن نتستر على فساد أو خطأ في السكة الحديد.





وأوضح أن وزير الداخلية أبلغه بوجود عناصر إرهابية متطرفة داخل السكة الحديد وأرسلنا كشفا بأسماء 162 عنصرا متطرفا وتصنيفاتهم في السكة الحديد عام 2018 لوزير النقل السابق و95% من العناصر المتطرفة ينتمون للجماعات الإرهابية وطلبت الداخلية نقل العناصر المتطرفة إلى أماكن غير حساسة ولكن لم ينفذ.





وأكد أن معظم العناصر الإخوانية الإرهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطيرة مثل قائد القطار أو الورش وتم نقل العناصر المتطرفة إلى ورشة إصلاح العربات ( البواجي ) وأحد أسباب حادث قطار طوخ هو فك (البوجي).





وأشار الوزير إلى أنه طلب تقارير عن أداء عمل العناصر المتطرفة في السكة الحديد قائلا «أعترف بخطأي أنني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة على أمل الحفاظ على أكل عيشهم».



